政大生廁所燒炭 排除他殺

2019年01月27日 04:11 中國時報 陳鴻偉 ／台北報報 ／台北報報

就讀政治大學會計系三年級的21歲郭姓學生，因親友多日聯繫不上，25日央請宿舍管理人員前往查看，發現他用膠帶將門窗空隙封死，在宿舍廁所內燒炭尋短。由於郭未留有遺書，也沒傳出有課業或情感上困擾，檢警26日相驗確認不是他殺，詳細尋短原因，正由警方進一步調查中。

警方調查，郭的家屬因他多日失聯，擔心有狀況，25日特別請人前往查看，第一時間就發現門縫遭膠帶密封無法打開，並隱約聞到木炭燃燒後的異味，強制破門後就在廁所內，發現以毛巾蓋著臉部的郭，明顯已氣絕多時。

警方初步排除他殺，除發現燒炭用的臉盆外，另發現郭用膠帶將浴室、寢室門窗層層密封，研判他是以燒炭方式尋短。

警方調查，郭就讀政大三年級，18日放寒假後，郭曾向家人表示要進行寒修，在桃園家中待了幾天又返回政大，但家屬24日傳簡訊卻發現郭未回訊，等了一天才拜託宿舍管理人員協助查看。

郭在現場未留有遺書，與親友的手機短訊中，也沒有發現任何交代後事的話語，校方調查後也表示，並未接獲、輔導郭有關感情或課業方面的困擾，不清楚他為何尋短。檢警昨天下午進行相驗後，已先將遺體發還家屬，並將持續釐清尋死原因。

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(中國時報)