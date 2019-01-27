粉嫩莫文蔚軋帥氣蔡依林

2019年01月27日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

蔡依林褲裝帥氣十足，昨一連唱跳3首歌曲。

熊仔（右起）、江美琪、周興哲一起出席KKBOX風雲榜。

第14屆KKBOX風雲榜頒獎典禮26日晚在台北小巨蛋盛大登場，蔡依林（Jolin）擔任壓軸嘉賓，穿上繽紛的春夏褲裝帥氣十足，她與8位從紐西蘭來的男舞者及4位台灣女舞者演出〈怪美的〉等3首新歌，讓等到最後的歌迷全都嗨翻，也為典禮畫下完美句點。

Jolin昨首次公開唱跳〈甜秘密〉及〈腦公〉，還將「腦公拳」巧妙結合進〈腦公〉的舞蹈，精心為演出提前一周跨國排練。她今天將在高雄舉辦見面會，一早就趕車南下，過年期間將有2周的假期與家人共度，由於今年是她出道20周年，她也宣告將籌備最新世界巡迴演唱會回饋歌迷。

榮獲「年度風雲歌手」的莫文蔚昨以一襲粉嫩的棉花糖色禮服，搭配粉色立體蝴蝶鞋現身，傲秀104公分長腿，既甜美又不失性感，她一連獻唱〈慢慢喜歡你〉、〈絕〉、〈如果沒有你〉3首歌曲，並與男舞者性感共舞。

她對自己的禮服一見鍾情，直呼：「這才是真正的我！」但老公這次沒愛相隨，她打趣說：「每次來他都搶我的鋒頭，不能讓他常來。」莫文蔚透露老公覺得她身材好，平常最喜歡看她穿緊身的衣服；今年過年她將返回英國，3月開始繼續跑巡演。

周興哲女友愛相隨

同樣拿下「年度風雲歌手」的周興哲，昨挑戰8分鐘不間斷組曲，為此天天慢跑2公里提升肺活量，甚至晚上練歌練到鄰居敲門抗議；隨後他又和吳卓源參與DJ艾倫沃克的演出，他坦言相當興奮。周興哲的主播女友趙岱新昨也到場欣賞，大讚男友演出令人感動，他情人節將推新EP，由於過去歌曲風格都偏悲傷，他害羞笑說：「我現在滿幸福，比較沒有悲傷的時候。」

熊仔這次勇奪「年度創新精神」獎，而江美琪則擔任演出嘉賓，獻唱新歌〈家珍〉，她透露演唱會結束後，就放縱自己一天大吃大喝，才警覺自己不能太墮落，表示平常和老公會趁兒子上課時去運動，前幾天夫妻倆還去約會看了電影《水行俠》。（相關新聞刊B2）

(中國時報)