老蕭感冒沒差高品質飆嗓
謝和弦昨登風雲榜嗨唱。（粘耿豪攝）
Erika昨登風雲榜嗨唱。（粘耿豪攝）
蕭敬騰（老蕭）26日率華納旗下歌手劉艾立（Erika）及謝和弦登第14屆KKBOX風雲榜頒獎典禮開唱，6度參與盛會的老蕭，受訪時聊起他日前分享與周杰倫（周董）相約打球的對話紀錄，周董試圖用籃球場租費近8000元，抵消之前答應支付老蕭買精品圍巾13萬的帳單，兩者價差約17倍，追問周董是否付了帳單？老蕭笑說：「有時候不要給哥哥太多壓力，真的不要逼他，不然有點尷尬。」
老蕭上周高雄演唱會結束隔天不慎感冒，一度發燒到38.7度，但昨仍表現不俗，他的經紀人Summer表示，這次是老蕭2年多來首次感冒，所幸是他出道以來病況最輕微的一次：「老蕭每次感冒都直攻喉嚨，他很不喜歡看醫生，這次拖到周三才去看，明一早又得飛上海錄《這就是原創》。」
Erika將開音樂會
昨老蕭大陣仗率23位樂手及弦樂手揭幕，一連獻唱〈讓我為你唱情歌〉等3首歌，同唱片公司的Erika及久未在小巨蛋開唱的謝和弦也輪番登台；聊起工作近況，Erika農曆年後將著手準備2月22日的音樂會，也是她首場個人音樂會，而最近工作滿檔的謝和弦，今啟程飛往英國拍新歌MV。
(中國時報)
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