Bii排檔期2度登蛋
八三夭昨為歌迷獻唱3首歌。（粘耿豪攝）
畢書盡（Bii）26日登KKBOX風雲榜頒獎典禮，一連獻唱〈Nothing at all〉及〈Let's drunk〉，商演滿檔的他今年尾牙春酒已接15場，昨5度參與風雲榜，一現身頭髮明顯長長不少，聊起新造型及專輯進度，Bii笑回：「進度就是…還沒錄完音，當然希望過完年可以用新專輯跟大家見面，可是計畫真的趕不上變化，就先順其自然。」至於長髮造型「只是想試試看新髮型」。
Bii近年人氣直升，農曆過年是他唯一可休長假的時候，打算回韓國與弟弟、媽媽一同迎接豬年，「因為有太多太想吃的，也有很多親戚想見，如果可以，可能會帶家人在韓國國內旅行。」新年希望除了完成專輯，也計畫2度攻蛋，「但申請檔期需要時間，請大家跟我一起耐心等待。」
年初擔任KKBOX風雲之星活動大使的八三夭，3月23日首攻高雄巨蛋前，昨率先登風雲榜舞台飆嗓，演出前受訪時他們表示，將於高雄開唱當天宣布接下來世界巡演各城市地點。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。