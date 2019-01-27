Bii排檔期2度登蛋

2019年01月27日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

八三夭昨為歌迷獻唱3首歌。（粘耿豪攝）

畢書盡（Bii）26日登KKBOX風雲榜頒獎典禮，一連獻唱〈Nothing at all〉及〈Let's drunk〉，商演滿檔的他今年尾牙春酒已接15場，昨5度參與風雲榜，一現身頭髮明顯長長不少，聊起新造型及專輯進度，Bii笑回：「進度就是…還沒錄完音，當然希望過完年可以用新專輯跟大家見面，可是計畫真的趕不上變化，就先順其自然。」至於長髮造型「只是想試試看新髮型」。

Bii近年人氣直升，農曆過年是他唯一可休長假的時候，打算回韓國與弟弟、媽媽一同迎接豬年，「因為有太多太想吃的，也有很多親戚想見，如果可以，可能會帶家人在韓國國內旅行。」新年希望除了完成專輯，也計畫2度攻蛋，「但申請檔期需要時間，請大家跟我一起耐心等待。」

年初擔任KKBOX風雲之星活動大使的八三夭，3月23日首攻高雄巨蛋前，昨率先登風雲榜舞台飆嗓，演出前受訪時他們表示，將於高雄開唱當天宣布接下來世界巡演各城市地點。

(中國時報)