王心凌只睡3hr s飄〈大眠〉感
蕭秉治昨重登風雲榜舞台，坦言心中感傷又感謝。（粘耿豪攝）
王心凌26日擔任第14屆KKBOX風雲榜頒獎典禮表演嘉賓，身穿皮洋裝和過膝長靴，獻唱近期登微博熱搜的歌曲〈大眠〉，她前晚在北京做新專輯的直播音樂會，為了昨晚演出睡不到3小時，就趕早班機回台，馬上彩排梳化，還灌了3杯咖啡，她笑說：「整個人有種快要進入『大眠』的輕飄感。」
王心凌表示雖然很忙，還是很開心可以一直唱歌表演陪伴大家，除夕當晚也可欣賞她暌違9年登上《2019超級巨星紅白藝能大賞》的演出。今年過年她依然陪著媽媽度過，她透露過去每年都會包多達6位數紅包給媽媽，回親戚家的時候還要化身「吉祥物」陪大家拍照。
蕭秉治暑假開個唱
蕭秉治暌違3年再登KKBOX舞台，3年前他還和「MP魔幻力量」最後一次合體，這回獨自踏上熟悉的舞台，坦言心裡有些感傷，但還是非常感謝歌迷朋友一路的力挺。
他昨先彈唱〈我好想好想你〉，接著嗨唱〈射手〉，瞬間炒熱現場氣氛。蕭秉治大年初一將到洛杉磯休息一個月，全心催生新專輯，在這之前將先錄製日文單曲，他2月還要去朝聖周杰倫演唱會，希望能向偶像傳達想合作歌曲的想法，他暑假也將舉辦個人演唱會。
(中國時報)
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