SJ缺2咖邊唱邊想珍珠奶茶

2019年01月27日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

乃木坂46昨勁舞熱唱毫不喘氣，展現日本國民天團氣勢。（粘耿豪攝）

第14屆KKBOX風雲榜頒獎典禮26日在小巨蛋舉行，韓流帝王Super Junior（SJ）獲年度風雲歌手；今晚將開唱的日本國民女團「乃木坂46」也擔任表演嘉賓，日韓偶像雙霸同台登場。

SJ除了服役的圭賢及無法參加宣傳行程的希澈，利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭7位男神一同表示：「獲獎像奇蹟般難以置信！」他們不只新歌登上KKBOX綜合新歌即時榜冠軍，也拿下2018韓語年度單曲累積榜冠軍，順利登上風雲榜。

預告下半年合體來台

他們演唱〈Black Suit〉、〈美人啊 BONAMANA〉與經典的〈SORRY,SORRY〉。利特嘆：「我們的節目《SUPER TV》很適合來台做美食主題，不過這次來，珍珠奶茶的珍珠好像變小了，有點失望！」逗笑全場。

始源跟彭于晏曾合拍電影《破風》成好友，「我剛打電話給他，他正在廈門拍電影，等我們都忙完就會聚聚。」他們更公布好消息，「5月圭賢退伍後，我們將會全員合體在台灣開唱！」

乃木坂46今將在小巨蛋舉辦演唱會，成為第一組攻蛋的日本女團，為了KKBOX風雲榜提前一天登小巨蛋舞台，表現十足誠意。該團共20名團員來台，成為本屆人數最多演出藝人。齋藤飛鳥開心表示：「以往都只在日本開唱，這次來跟大家交流，真的很開心。」該團開唱，可現場購票。

(中國時報)