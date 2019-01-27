SJ缺2咖邊唱邊想珍珠奶茶
中國時報
報導溫博鈞
乃木坂46昨勁舞熱唱毫不喘氣，展現日本國民天團氣勢。（粘耿豪攝）
第14屆KKBOX風雲榜頒獎典禮26日在小巨蛋舉行，韓流帝王Super Junior（SJ）獲年度風雲歌手；今晚將開唱的日本國民女團「乃木坂46」也擔任表演嘉賓，日韓偶像雙霸同台登場。
SJ除了服役的圭賢及無法參加宣傳行程的希澈，利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭7位男神一同表示：「獲獎像奇蹟般難以置信！」他們不只新歌登上KKBOX綜合新歌即時榜冠軍，也拿下2018韓語年度單曲累積榜冠軍，順利登上風雲榜。
預告下半年合體來台
他們演唱〈Black Suit〉、〈美人啊 BONAMANA〉與經典的〈SORRY,SORRY〉。利特嘆：「我們的節目《SUPER TV》很適合來台做美食主題，不過這次來，珍珠奶茶的珍珠好像變小了，有點失望！」逗笑全場。
始源跟彭于晏曾合拍電影《破風》成好友，「我剛打電話給他，他正在廈門拍電影，等我們都忙完就會聚聚。」他們更公布好消息，「5月圭賢退伍後，我們將會全員合體在台灣開唱！」
乃木坂46今將在小巨蛋舉辦演唱會，成為第一組攻蛋的日本女團，為了KKBOX風雲榜提前一天登小巨蛋舞台，表現十足誠意。該團共20名團員來台，成為本屆人數最多演出藝人。齋藤飛鳥開心表示：「以往都只在日本開唱，這次來跟大家交流，真的很開心。」該團開唱，可現場購票。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。