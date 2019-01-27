張立昂玩EDM會艾倫沃克「戴口罩」
張立昂（左）和艾倫沃克一起擺出戴口罩手勢，相當逗趣。
張立昂25日獲邀擔任KKBOX風雲榜前夜祭「Liquid Nights」的表演嘉賓，與遠道而來的超人氣DJ艾倫沃克（Alan Walker）相見歡，他透露自己很喜歡電音，很期待跟其他國際藝人在音樂上切磋交流；他前晚與艾倫沃克相談甚歡，艾倫沃克還傳授自己的招牌「戴口罩」手勢，兩人用此手勢開心合影，相當逗趣。
張立昂前晚首度嘗試EDM曲風演出，他僅花了兩天時間將自創曲〈我們之間〉與電音做了完美結合，不過因為最近工作繁忙，加上他又非常重視這次演出，連夜趕工連續36小時都沒睡。他也透露已創作了2、3首電音作品，最近更積極學打碟，「我很珍惜這次前夜祭的演出，以及跟其他藝人交流的機會，我會努力表現，讓大家聽到不一樣的張立昂。」
此外，前晚周湯豪原本也預定要登上前夜祭演出，卻臨時喊卡，他在IG道歉：「真的很抱歉！我也期待了很久，準備了很久！今天傍晚也才彩排完，剛剛出發前接到主辦的消息！很遺憾！」主辦單位KKBOX僅表示是節目安排疏失導致，並未透露細節。
(中國時報)
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