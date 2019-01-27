佼佼發片滿月登蛋送紅蛋

2019年01月27日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

黃子佼（佼佼）26日首度卸下主持身分，於KKBOX風雲榜頒獎典禮開唱，昨是他連續第3年風雲榜活動撞場自己主持的富邦尾牙，晚間8點結束為時6小時的尾牙活動後，他立即趕赴典禮現場，佼佼開心表示「滿好的」：「通常嗓子是越晚越有感覺，最好白天一直使用，晚上更加俐落，希望今年能辦個售票演出，為專輯做完美句點。」

佼佼首次以個人歌手身分站上小巨蛋舞台，獻唱新歌〈渴望〉，亢奮地說：「感覺得特別、很奇妙，老實說，從來沒想到有這一天，尤其是唱自己的歌，心裡滿滿的感恩及感動。」昨適逢發片滿月，佼佼特別準備紅蛋送給主持人黃路梓茵（Lulu），「一定要跟她分享我的喜悅，雖然她比我早發片、讓人很嫉妒，而且她不到10年就走上小巨蛋、一個人主持風雲榜，實在是命很好。」

昨是佼佼宣傳期唯一一次自帶舞群登台，「沒想過有這個規模，但因為是小巨蛋所以必須投資一點。」至於表演歌手大牌雲集，佼佼以新人之姿開唱，笑說：「很難跟這些『前輩』相比，反正我的音樂風格跟線上歌手不同，也很難比。」

(中國時報)