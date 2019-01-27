鄭人碩認愛 已追小薰1個月
鄭人碩（左）跟胡宇威為電影勤跑宣傳。（粘耿豪攝）
胡宇威、鄭人碩、小薰等人為宣傳賀歲片《寒單》，26日到迪化街掃街辦年貨，鄭人碩和小薰緋聞鬧翻天，日前被拍到同車出遊，男方也對媒體放話開追。他透露，其實已認真為愛全面開攻，過年期間還打算到小薰家拜年，鄭人碩難掩愛意、真誠地說：「我已追她大概一個多月。」
「我真的有跟她告白，她回覆說『順其自然』。」鄭人碩覺得「順其自然」並非打槍，「不然她怎麼會一直給我約？」而鄭人碩追小薰的手法充滿純愛氣息，除了約吃飯、看電影，還會送她小禮物，像平凡大男孩般獻殷勤。他承認從拍片、被傳交往的過程中，慢慢發現小薰是好女孩，也強調若真的追到了，一定會跟大家分享好消息。
昨受訪時兩人並肩而坐，鄭人碩還是與小薰互虧，小薰也說：「有感受到他的溫暖，跟《寒單》一樣。」小薰透露過年特別愛吃瓜子，1天就能嗑完1包，鄭人碩再度用搞笑包裝求愛攻勢說：「快幫我買斷全台灣的瓜子！」
首3日票房逾800萬
掃街活動時，胡宇威、鄭人碩帶隊PK辦年貨，胡發揮偶像魅力，讓老闆大方說：「整攤都搬走沒關係，胡宇威留下來就好！」鄭則放大絕施展撒嬌功力，還放話：「老闆算我便宜，對我上下其手都沒問題。」電影上映中，首3日全台票房累積逾800萬。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。