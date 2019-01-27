高城蕾妮 自比好呷被打槍

2019年01月27日 04:11 中國時報 李承陽 報導

日本女團「桃色幸運草Z」26日首次在台舉辦演唱會，吸引1100名粉絲到場朝聖，團員們精挑細選演出曲目，全場唱跳活力十足，一連帶來扇子舞、毛巾舞等繽紛又多元的表演，並超有誠意地練習許多中文和台語，成員高城蕾妮還搞笑指著自己說：「高城『好呷』！」玉井詩織則用中文打趣回說：「高城不可愛。」

雖然桃色幸運草Z行程滿檔，但此行仍是吃好吃滿，演出時跟粉絲們分享前晚吃了小籠包、炒飯等美食，還喝了超大杯、珍珠超多的珍珠奶茶，竟有成員10分鐘就可喝完一杯，更抽空到寧夏夜市親眼看見「夜市大魔王」臭豆腐，但沒敢嘗試，之後盡興玩了丟乒乓球、射氣球等遊戲。

驚呼壽桃是甜點

她們昨中午還吃了壽桃，4人驚呼：「沒想到做得如此精緻的桃子，裡面竟是這樣的甜點。」團員們討論吃了些什麼的同時，也不忘問現場粉絲：「呷霸沒？」有歌迷回說晚上吃了雞排，團員們聽到覺得很好奇，直問到底是什麼，歌迷形容是「超大炸雞」，還比出比臉大的樣子，讓她們覺得不可置信，還現學了「雞排」的中文。桃色幸運草Z結束台北場演出今日即離台，班機不公開。

(中國時報)