Ella率《大三元》港都催票

2019年01月27日 04:11 中國時報 李承陽 報導

各賀歲片年前拚命宣傳，26日《寒單》劇組衝迪化街催票房，而由陳嘉樺（Ella）、張軒睿主演的《大三元》則大隊南下，跟同片演員王彩樺、許富凱、巴鈺一起到台南、高雄舉辦首映會，更到新崛江商圈近距離與店家、粉絲拜早年，發送電影發財紅包袋。

Ella連日宣傳電影不喊累，表示：「只要工作就精力無限！」在台南與影迷會面時，特別選帶小朋友出席的粉絲互動，母愛爆發，演員們相當有誠意，直接在舞台跪下簽海報，更上演許富凱親李沛旭、王彩樺親Ella的爆笑場面。

一行人連跑台南、高雄的電影首映，接著到高雄熱鬧的新崛江商圈掃街，Ella特別說：「因為我們《大三元》就是帶給大家歡樂和團聚，所以一定要到中南部，和大家碰個面宣傳一下，帶來開心和喜氣。」電影2月1日上映。

(中國時報)