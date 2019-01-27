郭書瑤談戀愛寧當幼稚鬼

2019年01月27日 04:11 中國時報 洪秀瑛 ）

剛拍完電視劇《通靈少女2》的郭書瑤（瑤瑤），放下仙姑身分，擔任《Weddings新娘物語》新一期雜誌封面人物，瑤瑤直言自己是個會在戀愛中隨著另一半改變的人，大家意外個性好強的她也會為愛遷就對方？她說：「倒也不是遷就，而是互相改變，人相處久了會吸收對方養分、互相學習，兩人一起成長很重要。」

她自認為愛瘋狂，在愛情裡始終幼稚，「談戀愛太成熟的話那多無趣」。若未來另一半求婚，她不希望來個萬人空巷大場面，「求婚就是要走心的，千萬不要在一票人面前逼婚，那多尷尬。」以前她覺得28歲會結婚，但現在滿28卻不想結了，原因是「怕麻煩」，笑認自己有選擇恐懼症，可能挑婚紗這關就會被打敗。

瑤瑤演過仙姑、檳榔西施和徹底轉型的拔河隊員，心中還有個夢是希望能在真的當媽之前飾演母親角色，「周遭很多朋友都說，當媽了之後，人生就前往另外一個世界。」她喜歡小孩，比同齡女孩多一份母性耐心，學生時期還曾想念幼保科，她期待真實人生還沒走進母親階段前，能藉由戲劇有不同體驗。

(中國時報)