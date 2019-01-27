素還真圍巾1秒轟動武林
穿著潮流外套，把素還真藏在裡面低調不失時尚。圖片提供霹靂國際多媒體
反光短T創意、科技感兼具。圖片提供霹靂國際多媒體
幾何摺紙好玩又值得收藏。圖片提供霹靂國際多媒體
霹靂藝術科幻特展高雄場新品快報！這次霹靂好物不再只有小吊飾、配件，而是讓戲迷能夠實際穿搭，1秒化身霹靂時尚咖，當中最吸睛的就是還真30紀念款保暖圍巾，以素還真形象圖為基礎，普普風的設計將形象圖拆解成大範圍色塊，圍巾2端是素還真出道滿30年的致敬字樣「SINCE」、「1989-2018」。
以「霹靂戰元史之天競鏖鋒」為概念而生的街頭戰甲運動休閒服飾系列，推出全新款復古運動外套，整體設計以簡潔呈現為主，袖子為黑色不對稱設計，特別在領口、袖口與縮腰的部分增加白條紋縮口，呈現Old school復古風格。此外本款外套最大亮點在於外套內裡，特效處理的素還真圖像，可把素還真貼身穿上。
擅長結合科技元素，翻玩材質面料的設計師汪俐伶，特別為素還真出道30周年量身打造素還真系列T恤，重新結構素還真與麒麟星的意象，以WANGLILING品牌獨特的感光元素勾勒出圖騰線條，唯在閃光燈照射下，才可見炫目的七彩光芒。
預售雙人票送L夾
高雄場好禮祭出，超值預售票也進入最後倒數，於31日截止，預售分為單人票180元和雙人票360元，凡在各通路購買預售雙人票，即贈送限定L夾，有新劇集《刀說異數》和《霹靂驚濤》加《霹靂魔封》2款。
(中國時報)
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