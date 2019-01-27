虛無熾烈無間劫淵渟逢劫難回天

2019年01月27日 04:11 中國時報 李承陽 ）

遭受虛無襲身，元佛子欲奪佛牒，卻是身陷罪佛法陣，難以脫身；顧忌摯友之軀，佛劍分說、風僧白雲劍兩人聯手，佛印結合七元相，欲逼出元佛子體內魔者，然而魔威赫赫，威震天地，雙佛竟同被逼退，再陷危境。

神祕莫測的往生無相塔現身眼前，儒門風暴再起，陰謀將揭；詐死復出的雲忘歸、慕靈風暗中觀察藍衣蒙面人動向，玉離經更一言道破敬天懷被操控多時，行事舉動多有異處，種種疑點解開之刻，凶手直指一人。

靜濤君拖命回到聖龍口，卻是道術遭封，再受致命重創，靜濤君腦中尋思紛紛，推演萬中無一的可能生機，六弒荒魔、雙刀連番搶殺，絕命殺劫重重而來；面臨天道主連環佈殺，靜濤君心念一定，此時，聖龍口竟現意外身影，這場限時突圍之戰，靜濤君能可安然而退嗎？而身陷天道口的青陽子，雖知天道主藉口拖延，難掩焦灼不安，他能及時離開，援助靜濤君嗎？欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂魔封》第21章：龍腦之悲；《霹靂魔封》第22章：虛無劫．熾烈無界。

(中國時報)