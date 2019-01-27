福原愛不讓江宏傑切菜
福原愛老公江宏傑隱身人群中，專注看著台上的愛妻。（陳俊吉攝）
幸福人妻福原愛26日挺著8個月大身孕，宣傳她日本老家仙台所在的東北旅遊、美食。她產前最後一次公開露臉，老公江宏傑愛相隨，細心呵護日前身體微恙的愛妻。
福原愛雖已從日本乒乓球奧運國手退役，但，甜美形象以及和老公恩愛畫面，深得台、日廠商器重，身兼包括全日空、明治奶粉等10個代言，人氣滿檔。商業代言之餘，愛家鄉的她昨更為老家盡心宣傳，「仙台的牛舌很好吃，牡蠣比手掌還大；青森的帆立貝很鮮甜，弘前城的櫻花非常漂亮。」她對日本東北如數家珍，對於婆家的美食也積極學習，「我會菜脯蛋、鹹豬肉，正要努力學薑絲大腸。」
老公最愛梅干扣肉
福原愛洗手作羹湯，常常和老公一起洗菜，只是她絕不讓老公拿刀切菜，「他還是選手，萬一受傷了就沒法練習了。」她出手的每道菜，老公都會精準地給意見，希望能再精進廚藝，「他最喜歡我做的梅干扣肉，覺得很下飯。」她努力學客家菜，也念念不忘家鄉的海鮮，不過，對於老家仙台的海鮮，福原愛表示懷第一胎時光看見菜單就已孕吐，這次反而沒有這樣的症狀，趁著日前回日本，吃海鮮打打牙祭。
福原愛雖已除役，她的專業仍受日本運動界肯定，日前還回日本擔任節目的專業講評，在2020東京奧運賽事期間，也將為她最愛的運動，發揮幕後一己之長。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。