福原愛不讓江宏傑切菜

2019年01月27日 04:11 中國時報 劉育良 報導

福原愛老公江宏傑隱身人群中，專注看著台上的愛妻。（陳俊吉攝）

幸福人妻福原愛26日挺著8個月大身孕，宣傳她日本老家仙台所在的東北旅遊、美食。她產前最後一次公開露臉，老公江宏傑愛相隨，細心呵護日前身體微恙的愛妻。

福原愛雖已從日本乒乓球奧運國手退役，但，甜美形象以及和老公恩愛畫面，深得台、日廠商器重，身兼包括全日空、明治奶粉等10個代言，人氣滿檔。商業代言之餘，愛家鄉的她昨更為老家盡心宣傳，「仙台的牛舌很好吃，牡蠣比手掌還大；青森的帆立貝很鮮甜，弘前城的櫻花非常漂亮。」她對日本東北如數家珍，對於婆家的美食也積極學習，「我會菜脯蛋、鹹豬肉，正要努力學薑絲大腸。」

老公最愛梅干扣肉

福原愛洗手作羹湯，常常和老公一起洗菜，只是她絕不讓老公拿刀切菜，「他還是選手，萬一受傷了就沒法練習了。」她出手的每道菜，老公都會精準地給意見，希望能再精進廚藝，「他最喜歡我做的梅干扣肉，覺得很下飯。」她努力學客家菜，也念念不忘家鄉的海鮮，不過，對於老家仙台的海鮮，福原愛表示懷第一胎時光看見菜單就已孕吐，這次反而沒有這樣的症狀，趁著日前回日本，吃海鮮打打牙祭。

福原愛雖已除役，她的專業仍受日本運動界肯定，日前還回日本擔任節目的專業講評，在2020東京奧運賽事期間，也將為她最愛的運動，發揮幕後一己之長。

(中國時報)