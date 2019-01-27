設計《飢餓遊戲》關卡孫協志爽吃爽玩

2019年01月27日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

孫協志主持中視《飢餓遊戲》節目，製作單位日前找他勘景及設計遊戲，勘景經驗讓他非常開心，「一樣出去一整天，但每餐都可以試菜、且沒有設限，不像錄節目都不能吃。」

設計遊戲時，他有想些有利自己專長的遊戲，但還是力求公正：「讓其他人有贏的機會，所以還要考慮其他人有什麼優勢可以來對付我。」他在企畫過程內心交戰，沒想到錄影當天，眾人發起要「打倒孫協志」，讓他覺得好氣又好笑。

「飢餓三帥」最近勤於準備演唱會，每周聚集團練，孫協志對這次演唱會很期待，也喜歡整個氛圍與設計，合作的舞團老師非常專業：「常常很燒腦，但絕對不會讓大家失望的一場表演。」過年期間也需抽空練習，年後很快就會有精彩表演呈現給粉絲。

孫協志今年出道第24年，期望5年內以個人名義前進小巨蛋開唱外，內心對愛情仍有憧憬：「當然也想能有個伴，但還是要看緣分！不是想就會有，加上有點年紀又離過一次婚，內心有些障礙。」端看未來另一半能否接受他的過去。

(中國時報)