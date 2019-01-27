設計《飢餓遊戲》關卡孫協志爽吃爽玩
孫協志主持中視《飢餓遊戲》節目，製作單位日前找他勘景及設計遊戲，勘景經驗讓他非常開心，「一樣出去一整天，但每餐都可以試菜、且沒有設限，不像錄節目都不能吃。」
設計遊戲時，他有想些有利自己專長的遊戲，但還是力求公正：「讓其他人有贏的機會，所以還要考慮其他人有什麼優勢可以來對付我。」他在企畫過程內心交戰，沒想到錄影當天，眾人發起要「打倒孫協志」，讓他覺得好氣又好笑。
「飢餓三帥」最近勤於準備演唱會，每周聚集團練，孫協志對這次演唱會很期待，也喜歡整個氛圍與設計，合作的舞團老師非常專業：「常常很燒腦，但絕對不會讓大家失望的一場表演。」過年期間也需抽空練習，年後很快就會有精彩表演呈現給粉絲。
孫協志今年出道第24年，期望5年內以個人名義前進小巨蛋開唱外，內心對愛情仍有憧憬：「當然也想能有個伴，但還是要看緣分！不是想就會有，加上有點年紀又離過一次婚，內心有些障礙。」端看未來另一半能否接受他的過去。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。