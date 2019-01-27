烏來泰雅族編織 潘怡良巧手入時裝
有「針織女王」之稱的潘怡良設計師，2019春夏新品以品牌象徵「歡欣樂觀」的義大利文名字GIOIA為靈感來源，延伸出春夏系列主題「樂．GIOIA DELLA VITA」，詮釋自我個性和樂活態度。潘怡良說，過去服裝一直都是黑的，今年加入黃色，也導入泰雅族特有的編織技藝與圖騰，在細節上著墨更多。
潘怡良這些年接觸了各地文化，一旦作品論及文化結合，她的首選還是「台灣」，她說：「做台灣傳統的東西最原汁原味，也最開心。」所以她前往烏來找泰雅族老師開了好幾次會，讓原住民圖騰與高端訂製服碰撞出充滿酷感與魔幻的時尚魅力，作品大獲回響，「傳統手工藝與時尚緊密交流與結合，發表後好多族群都想談之後的合作！」
帶領學生了解運作
擅於將傳統工藝融入時裝的潘怡良，同時兼具強烈時尚感，她認為針織的曲線、垂墜度，讓作品有很多想像空間，「針織概念都來自一條線，追溯到古代文字尚未發明時期，其實針織代表著文字。」她的設計讓傳統編織工藝能見度更強，坦言過去只期許自己作出漂亮的設計就好，「但現在越來越了解為什麼自己這麼愛針織，也有了使命感。」
她去年開始替學術界盡一份力，回到母校輔仁大學授課，她承認：「以前沒覺得要傳承，現在覺得時間點到了，想要協助新銳設計師、整個產業鏈結合。」她帶領學生與企業合作，協助打版、生產服裝，讓大三、大四與研究生都清楚企業是如何運作；也帶學生出國展演，發覺台灣學生雖然圖畫得不好，但設計概念很強，這次赴大陸比賽有些學生拿到金獎，讓她相當有成就感。
鼓勵新秀接受挑戰
潘怡良希望她的學生不斷接受挑戰，因為自己正是喜歡被挑戰的人。記得2007年因為感到台灣設計師出現斷層，她想去個更有競爭力的環境，於是正式進軍北京市場；2014年她拿到了有時裝奧斯卡之稱的「金頂獎」；2016年她參加紐約時裝周，大幅提升品牌國際能見度。
一路以來她不斷自我挑戰，然而能夠接受挑戰也須有源源不絕的靈感支撐，難道沒有腸思枯竭之時？她笑說：「我靈感頗多，來自生活人事物。」像是搭飛機旅行、吃吃喝喝、看一部電影，都是她下次設計的養分來源，最重要的是：「我6點就要下班，是個吃貨，生活很規律早睡早起，工作與休閒切割地很清楚！」
(中國時報)
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