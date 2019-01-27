潘怡良嚴選女模21歲陳詠芯圓夢
秀場導演嚴孝銘也是從模特兒出身。（粘耿豪攝）
潘怡良的服裝以針織工藝呈現女性優雅曲線，因此在挑選模特兒上首重身高比例，以及外型乾淨、漂亮有自信，像這次合作的伊林娛樂模特兒張念慈、陳詠芯與申若辰，分別有179、178與180公分高，與大陸或國外模特兒不相上下。潘怡良說：「在舞台上裙襬怎樣揮襬，都是要有經驗的模特兒才做得到。」
21歲的陳詠芯年紀最小，一直都把潘怡良當作偶像與傳奇人物，讚嘆：「沒想到有一天竟然能夠走到GIOIA PAN的秀，感覺很奇妙！」26歲的申若辰記得入行隔年就幸運地擔任了潘怡良的模特兒，23歲的張念慈則說，一直都以為潘怡良的服裝以黑色為主，本人應該也是酷帥風格，直到2014年第一次在廈門活動合作，「才發覺原來老師心裡面住著一位可愛的小女孩！」
秀場導演嚴孝銘本身也是模特兒出身，曾走過潘怡良的秀，幕後合作則是自2009年開始。他說很多人以為潘怡良的衣服「黑壓壓」，其實男裝裡藏了很多小細節，「近幾年還有數位印花、騎士、運動風，觸角開始延伸，不再是單一禮服。」
他與潘怡良已有多次合作經驗，兩人都笑認其實每一次都是「幕前風光，幕後緊張」，潘怡良記得曾經有過大秀正式開始前衣服拉鍊突然拉不起來，只好拿別針補救，再協調模特兒運用肢體巧妙遮住。還有過在後場被大媽大吼「走開走開！我要拍照」，讓她哭笑不得，她說：「後台花絮才是最精彩！」
(中國時報)
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