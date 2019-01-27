住北投麗禧 品味愛情滋味
中國時報
報導涂育晨
「澎湖明蝦，茭白筍，海膽醬汁」，重現愛戀時的複雜心情。圖片提供北投麗禧溫泉酒店
點心坊服主廚特製甜點：天長地久，當巧克力醬緩緩流出，象徵彼此的愛細水長流。圖片提供北投麗禧溫泉酒店
情人節將至，北投麗禧溫泉酒店將於2月14日推出「來麗禧．愛不息」情人節專案，享經典住房一夜與「我愛你」雙人套餐，並加贈象徵「永恆之愛」的永生花；而僅有2間的「麗禧套房」除上述優惠外，更享隔日下午1點退房、房內免費使用早餐與晚餐贈酩悅香檳。
「我愛你」雙人套餐依次詮釋戀愛過程，前菜兩情相悅「澎湖明蝦、茭白筍、海膽醬汁」，以4種微酸、微苦、富含香氣與甜味醬汁，重現愛戀複雜心情；水乳交融熱前湯「北海道干貝、松露、雞肉澄清湯」，外表澄淨味道濃郁，猶如熾熱情感隱藏在日常生活；伊甸禁果「阿拉斯加黑鱈，海貝集錦，蕃紅花醬汁」細密口感有一絲奶香迴盪，如同最療癒的陪伴。
料理呈現食材原味
主菜有熱情之海「波士頓龍蝦，紫芋麵疙瘩，白蘭地龍蝦醬汁」與枕邊私語「澳洲和牛老饕，帕馬森風味馬鈴薯，牛肉原汁」2種選擇，值得一提的是，主廚皆以較單純的料理方式呈現食材原味，意味著「愛」的主旨是「真」；特製天長地久，「榛果巧克力脆餅，綜合野莓，濃情巧克力慕斯」，由上往下切，巧克力醬緩緩流出，象徵彼此的愛細水長流。詳情請洽北投麗禧溫泉酒店。
飲酒過量，有礙健康
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。