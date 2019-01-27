住北投麗禧 品味愛情滋味

2019年01月27日 04:11 中國時報 報導涂育晨

「澎湖明蝦，茭白筍，海膽醬汁」，重現愛戀時的複雜心情。圖片提供北投麗禧溫泉酒店

點心坊服主廚特製甜點：天長地久，當巧克力醬緩緩流出，象徵彼此的愛細水長流。圖片提供北投麗禧溫泉酒店

情人節將至，北投麗禧溫泉酒店將於2月14日推出「來麗禧．愛不息」情人節專案，享經典住房一夜與「我愛你」雙人套餐，並加贈象徵「永恆之愛」的永生花；而僅有2間的「麗禧套房」除上述優惠外，更享隔日下午1點退房、房內免費使用早餐與晚餐贈酩悅香檳。

「我愛你」雙人套餐依次詮釋戀愛過程，前菜兩情相悅「澎湖明蝦、茭白筍、海膽醬汁」，以4種微酸、微苦、富含香氣與甜味醬汁，重現愛戀複雜心情；水乳交融熱前湯「北海道干貝、松露、雞肉澄清湯」，外表澄淨味道濃郁，猶如熾熱情感隱藏在日常生活；伊甸禁果「阿拉斯加黑鱈，海貝集錦，蕃紅花醬汁」細密口感有一絲奶香迴盪，如同最療癒的陪伴。

料理呈現食材原味

主菜有熱情之海「波士頓龍蝦，紫芋麵疙瘩，白蘭地龍蝦醬汁」與枕邊私語「澳洲和牛老饕，帕馬森風味馬鈴薯，牛肉原汁」2種選擇，值得一提的是，主廚皆以較單純的料理方式呈現食材原味，意味著「愛」的主旨是「真」；特製天長地久，「榛果巧克力脆餅，綜合野莓，濃情巧克力慕斯」，由上往下切，巧克力醬緩緩流出，象徵彼此的愛細水長流。詳情請洽北投麗禧溫泉酒店。

飲酒過量，有礙健康

(中國時報)