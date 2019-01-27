桃園芯欣診所打造全方位自信
中國時報
報導溫碧盛
芯欣診所位於桃園市桃園區中山東路，全館共3層樓，占地近千坪，同時結合漢方中醫、專業美齒及醫學美容，是目前北台灣充滿嶄新概念、具規模的全方位聯合診所。
診所由台大整形外科總醫師柯安達率經驗豐富的醫師團隊服務，柯安達醫師擁有完整的整形外科資歷，專長為一般整形手術、外傷傷口重建、韓式隆鼻權威、極限音波拉皮、4D埋線、拉提注射、臉部微整、頭頸部顯微皮瓣重建手術、乳房整形重建手術、燒傷傷口處置及重建、自體生長因子注射、退化關節修護等。
芯欣診所具國際級極淨無塵手術室、Ulthera超音波、彩衝光（LUMENIS M22）、Helios II 8倍淨膚雷射、腋淨爽MiraDry、Esther極速飛針等各種高端醫美儀器，提供預防醫學、美容醫學之專業諮詢與服務。
■Index
桃園芯欣診所
地址：
桃園市桃園區中山東路29號1樓
市話諮詢專線：0800-086-608
手機諮詢專線：（03）336-5136
營業時間：周一至周五11:00～20:00，周六10:00～19:00
(中國時報)
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