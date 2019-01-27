《瘋狂電視台瘋電影》曝歐弟心底話
葉如芬、王偉忠聯手打造今年賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》，由劇場知名編導謝念祖執導，找來歐漢聲（歐弟）、林明禎、劉冠廷、卓文萱等人主演，電影改編自人氣同名舞台劇，為歐弟出道22年來，首度挑大梁演出電影男主角。
歐弟在片中飾演萬能的電視台節目總監「小葉」，一心只想做出能夠陪伴人成長的節目，絞盡腦汁發揮無限創意。歐弟一開始看劇本，擔心無法勝任，覺得劉冠廷比他更適合；但他並不知道，謝念祖原本接觸很多男演員，第一眼見到他之後，就沒再考慮過其他人，謝形容：「當時看到他，就覺得跟我們平常在綜藝節目上看到的他很像，但是我可以感覺到他心裡面有故事。」
能量釋放 表演更有張力
謝念祖發現螢幕前說學逗唱的歐弟，其實「很怕安靜」、「很怕孤單感」，那些狀態，正是符合電影男主角要具備的元素，「外在有趣的那些東西，通通都不是我要的，而是他心裡面怕安靜、怕孤單的那個感覺。」拍完之後，謝也坦承歐弟在這部片其實只發揮他10分之1的能量，還有很多有趣、有張力的表演沒有展現，尚需要慢慢導引，「之後他的表演會非常驚人且迷人。」電影2月1日在台上映。
(中國時報)
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