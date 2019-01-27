林明禎爽同框吳宗憲
林明禎在電影《瘋狂電視台瘋電影》有挑戰跨年齡的演出，在片中特別重現高中時青澀面貌，還跟偶像吳宗憲（憲哥）對戲，她笑說：「小時候很愛看《我猜我猜我猜猜猜》，每個星期六我一定會守在電視機前面，跟著一起喊『歡迎收看我猜～我猜～我猜猜猜』，沒想到謝念祖導演一聽到，就將這件事寫進劇本裡，真的好幸福。」
除了林明禎一圓粉絲夢，劉冠廷也表示：「我在電影中復刻了當年趙樹海大哥、康永哥主持節目的樣子，覺得有機會可以扮演他們很不可思議。」原來謝念祖以歌舞的形式經典重現《六燈獎》、《大家一起來》、《嘎嘎嗚啦啦》、《百戰百勝》、《綜藝一百》、《康熙來了》、《全民大悶鍋》等膾炙人口的經典節目，還原現場的錄影棚與充滿情懷的片段也讓觀眾驚呼彷彿搭上了時光列車，大嘆時代的眼淚。
電影網羅每個時代都熟悉的明星來客串電影，包含盛竹如、李濤、方芳芳、鄧安寧、王偉忠、趙少康、吳宗憲、楊雄等，謝念祖驕傲表示：「電影裡安排許多彩蛋角色，包括偉忠哥也有爆發性的演出。」
(中國時報)
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