免收容罰鍰低 滯台者投案見效
中國時報
報導張羽萱
鼓勵在台逾期居留人口自行到案，移民署宣布即日起至6月30日止，逾期失聯人口只要到移民署全國各服務站，或撥打專案電話自行投案，皆可免收容，並僅需繳交逾期罰鍰新台幣2000元即可。移民署長邱豐光表示，盼藉由實施此一次性專案，鼓勵更多逾期居留人口自行到案。
據移民署統計，截至去年10月底止，累計在台逾期停留外來人口達到8萬8000多人，且呈現持續增加的趨勢，衍生社會治安隱憂。為提升查處成效，移民署自2011年起推動自行到案機制，今年1月1日起，更加碼推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案」專案，為期半年，採「寬嚴並濟」措施，對自行到案的對象採取免收容、逾期罰鍰降低至2000元，並減短禁止入國的時間。
移民署還將對非法雇主及仲介，採取嚴厲手段加強取締，將依法追究其法律責任，且使其支付當事人相關返國旅費。移民署長邱豐光表示，此專案執行至今已有800多人自行投案，成效顯著。
不適用觀宏專案越籍客
但此專案不適用去年12月25日透過「觀宏專案」來台失聯的越南旅客，因為他們的刑事責任還需檢察官釐清。邱豐光並呼籲，國人或新住民切勿非法收留該越南籍觀光脫團者，以免成為共犯，承擔刑責。移民署也公布2支免付費專線，鼓勵民眾與自行到案、踴躍檢舉與投案。（內政部移民署廣告由內政部新住民發展基金補助）
「免付費自行到案／檢舉非法雇主、仲介」專線：0800-024-881
「防制人口販運專線」：（02）2388-0395
(中國時報)
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