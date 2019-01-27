潰爛見骨糖尿病友成功保肢
中國時報
報導鄧盛宇
柯先生是星馬成功知名的會計師，本身患有糖尿病，3個月前他的左小腿出現一小片潰瘍，傷口快速擴散惡化流膿，馬國專科醫師宣告截肢機率高。不計代價只求保肢的柯先生四處求援，透過留台醫生介紹，找到台灣第一家成立「足部傷口中心」的台南市立安南醫院。
安南醫院「傷口中心」心臟血管外科陳偉華主任表示，柯先生左小腿三分之二皮膚潰爛，且發出明顯惡臭，已嚴重感染。當下他判斷病人除了糖尿病，應該有嚴重血管病變，檢查後發現不是一般的下肢動脈疾病，而是髂靜脈重度狹窄的靜脈回流異常。
足部傷口團隊中的血管外科立刻以精準的髂靜脈支架加以治療，並由整形外科接手積極清創。住院一個多月期間，原本深可見骨的傷口，經細心照料下長肉後開始補皮，目前95％皮膚長好，配合醫師積極復健的柯先生，於1月25日帶著保住的雙腳回國。
陳偉華主任表示，院內整合了新陳代謝科、整形外科、感染科、腎臟科、血管外科組成足部傷口照護團隊，經完整的血管評估及治療，讓傷口癒合的機率會提高七成。過去10年來，陳主任已治療逾1000隻腳，其中60％是糖尿病足。他呼籲糖尿病患者，若腳趾或下肢其他部位出現潰瘍，一定要盡早就醫，求診於有血管病變診治經驗的血管外科或足部傷口照護團隊，以免終身抱憾。
(中國時報)
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