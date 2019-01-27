新春烈酒禮盒 典藏喜氣

2019年01月27日 04:11 中國時報 黃唯淯 報導

農曆年即將來臨，各大烈酒品牌也推出不少應景的年節包裝禮盒，對傳統農曆年來說，這些設計都相當讓人愛不釋手，即使並沒有特別針對年節發表特殊酒款，但光是這些包裝，就讓人有買好幾組回家珍藏的衝動。

(中國時報)