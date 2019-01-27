Johnnie Walker「生肖典藏」年年有驚喜

2019年01月27日 04:11 中國時報 黃唯淯 報導

JOHNNIE WALKER藍牌「豬年典藏」台灣限定版，玻璃瓶身上繪製的豬隻唯妙唯肖，十足討喜。建議售價5800元圖片提供各品牌

Johnnie Walker的「生肖典藏」系列今年已是第6作，從馬年開始，Johnnie Walker藍牌一年發表一隻生肖主題作品，今年的豬年生肖以透視燙金彩繪瓶身和層疊的上色技巧，並以不同的3款呈現出「福祿壽喜」之生肖年特殊意義，3款福祿壽喜吉祥豬的模樣各有千秋，十足討喜，瓶身還鑲有小型台灣Logo，相當有設計巧思。

另一款更可說是Johnnie Walker的驚人作品，Johnnie Walker XR 21年「乘雲如意」新年禮盒將農曆年節該有的祥雲如意全寫在杯身與酒身，除了酒瓶上特有的如意字樣，隨禮盒附贈的「如意羽杯」也頗有騰雲駕霧之感。如意自古以來大多為佛像上手持的杖器，也多為一種裝飾用祈福的器具，宛如雲霧造型的金屬底作上印有如意二字，執杯而敬，也深具飛雲而上的氣勢與氣魄。

(中國時報)