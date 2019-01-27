蘇格登餐酒搭配最對味

2019年01月27日 04:11 中國時報 黃唯淯 報導

向來提倡餐酒搭配的蘇格登（Singleton），在新年禮盒上雖是側重外包裝，但在年菜的搭配上下了不少巧思。以經典12年威士忌來說，除了保有蘇格登傳統的綠色印記外，在禮盒上也以象徵年節喜氣的紅色點出3大主題：代表純淨之水的鮭魚、緩蒸慢餾的蒸餾器與禮盒上的吉祥話，同時做出獨特中式料理搭配指南；例如蘇格登12年因其獨特的蜜桃、草本香味道，就與傳統年菜「佛跳牆」十分Match，酒感口味芬芳清爽，料理口感鮮美肥腴，在口舌間彼此搭配，十足快哉！

(中國時報)