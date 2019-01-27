麥卡倫成雙成對寓吉祥

2019年01月27日 04:11 中國時報 黃唯淯 報導

麥卡倫（Macallan）針對這次年節推出了3款由不同通路販售的年節包裝禮盒，分別針對菸酒專賣店、一般量販通路和美式大賣場，推出雪莉雙桶12年、黃金三桶12年和Gold雙桶，每組均以2隻成對出售，頗有成雙成對的吉祥美意。而包裝上則點出了農曆新年的喜氣紅與麥卡倫最自豪的蒸餾器樣貌，將原本洋味十足的威士忌，精美地增添了東方佳節的歡愉。

(中國時報)