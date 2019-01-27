格蘭利威金豬披上中國風

2019年01月27日 04:11 中國時報 黃唯淯 報導

格蘭利威（Glenlivet）在新年禮盒上，也不免俗地推出一系列年節金豬應景，全系列從12、13（台灣獨賣）、15與18年等年分，都有在包裝禮盒上燙印中國剪紙風格豬年圖象，值得注意的是，這4款禮盒組都有各自不同的代表色：綠、紅、藍、紫紅，分別代表經典、優雅、典藏與顛覆，而這些色系與背後代表的意義，也是格蘭利威一直堅持的釀酒精神。中國時報提醒您 未成年請勿飲酒

(中國時報)