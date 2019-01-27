百富鐵窗花風格限量珍藏

2019年01月27日 04:11 中國時報 黃唯淯 報導

百富（Balvenie）這名字光聽就吉祥！針對今年的新春包裝禮盒，百富將自家中文名字融入鐵窗花設計。鐵窗花是一種融合西方建築風格的設計，常見於台灣早期的洋樓建築，而鐵窗花因用黑鐵（即生鐵）製作，所以可以在鍛造後經由工匠繞折成特殊形狀，除了美觀外，還有防盜與守護功能，百富將鐵窗花意念蘊入禮盒包裝上，除了原先的百富吉祥意義外，更有守護收藏家特殊含義。

百富限量鐵窗花禮盒全台限量僅9組，禮盒組中包含了百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌、百富17年雙桶單一麥芽威士忌、百富21年波特桶單一麥芽威士忌與百富30年單一麥芽威士忌，將百富傳承逾百年的手工釀造技術盡藏於禮盒之中。

(中國時報)