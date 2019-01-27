格蘭路斯由裡到外紅得過火

2019年01月27日 04:11 中國時報 黃唯淯 報導

格蘭路斯（Glenrothes）在年節禮盒包裝上也以應景的正紅色做為賣點，並在上印上可愛的2隻小豬，而正紅色也恰如其分的與WMC（Whisky Maker’s Cut）包裝的紅相映成趣。WMC除了包裝的紅之外，酒液在百分之百初次雪莉桶中熟成的特色，也象徵著帶來新年的朝氣。新春特殊禮盒除了WMC外，另搭一款金黃色的12年樣品酒，金紅雙配，帶來十足年節賀歲的氣氛。

(中國時報)