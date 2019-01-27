2019年01月27日 04:11 中國時報 黃唯淯 報導

對深具英國文化的皇家禮炮（Royal Salute）來說，如何能將中國農曆年的歡愉喜慶與英國獨有的文化背景結合，本來就是一件很有趣的事。皇家禮炮成功地將象徵農曆年的傳統正紅色、深具東方元素的窗格剪紙鏤空雕刻與貴氣的金色元素揉合在一塊，點出年節歡愉、財源滾滾的好兆頭。

這次針對新春年節的需求，酒商保樂力加也推出不同通路的限定版本，其中紅色、金色搭配的版本目前僅限定美式大賣場通路獨賣。金色與紅色，對傳統華人社會中對饋贈年節禮物時所要求的「喜氣、多金」完美契合，加上皇家禮炮21年本就是在1953年為獻給英國女王伊莉莎白二世加冕典禮的珍貴賀禮，在年節送禮意義上更多了幾分正確性。

(中國時報)