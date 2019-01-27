JOHNNIE WALKER品醇細膩果香

2019年01月27日 04:11 中國時報 報導王儒哲

JOHNNIE WALKER於2019年開春之際，推出綠牌15年調和式麥芽威士忌全新包裝，直接在內外包裝上闡明JOHNNIE WALKER如何承襲近200年的調和工藝，由首席調酒師精選橫跨蘇格蘭不同產區、15年以上的四大單一麥芽威士忌，完美融合帶有CAOL ILA強勁海鹽、LINKWOOD細膩果香、TALISKER深邃煙燻、GRAGGANMORE醇厚麥芽的

綠牌15年從外盒到瓶身全面變裝，除了仍保有JOHNNIE WALKER經典方瓶、斜標及「邁步向前的紳士」等元素外，斜標金色字體改為象牙白，壓在經典深翡翠綠斜標上更加亮眼展現大器質感，並於斜標下方增加白底區域，將四大單一麥芽產地清晰呈現。外盒及瓶身下方則由首席調酒師Jim Beveridge描述綠牌特色及得獎紀錄，強調綠牌15年調和式麥芽威士忌的風味深度與非凡特質，是單獨一支單一麥芽威士忌難以匹敵的。

口感純粹和諧

JOHNNIE WALKER 15年調和式麥芽蘇格蘭威士忌完美融合四重蘇格蘭風味，每重風味獨特卻又彼此協調，淬鍊出純粹和諧、豐富盎然的完美口感。輕聞時，煙燻、海味、草香及清新花果香撲鼻而至；淺酌時，醇厚口感中蘊含斯貝塞河谷GRAGGANMORE帶有的麥芽香氣，接著來自艾雷島CAOL ILA的強勁海鹽風味則將逐漸蔓延開來。當海鹽風味漸漸消散，取而代之的是令人難忘的雅緻花果香。每瓶建議售價998元／700ml。

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(中國時報)