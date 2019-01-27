紀錄片揭露隔夜醉危險性

2019年01月27日 04:11 中國時報 報導王儒哲

據台北市政府警察局統計，日間酒駕比例逐年上升，以民國104年至106年早上6時至12時酒駕取締總件數為例，民國104年共計2281件，至106年已達到2854件，增加將近25％，已成為高酒駕時段，歸結原因是大眾忽略的隔夜醉。因此，交通部道路交通安全督導委員會和社團法人台灣酒與社會責任促進會特別製作「不酒駕 小心隔夜醉」紀錄片，由一支影片告訴您最真實的故事；內容包括肝膽胃腸科醫師揭露酒精代謝時間與身體機制、精神科醫師從精神層面建立起「心中的警報器」，以及酒駕者心路歷程分享，期望喚醒民眾正視「隔夜醉」問題，修正原有的錯誤觀念，避免因為錯誤認知而意外成為酒駕者。

交通部道安會一直不斷致力推廣「酒駕零容忍、酒前酒後不開車」觀念，絕大多數民眾都知道不能酒後駕車，但是根據交通部統計數據顯示，106年酒駕交通事故（30日內）造成死亡人數仍高達331人，其中有一項重要且容易被輕忽的原因就是「隔夜醉」。因此，「不酒駕 小心隔夜醉」是今年宣導重點，期望藉由宣導短片教育民眾正確的飲酒知識，並要提醒民眾許多藥酒、藥膳與提神飲料其實內含酒精成分，例如：提神飲料酒精濃度約為10％，藥酒酒精濃度約為28.5％，許多民眾卻沒有意識到自己已飲用酒精，仍舊開車、騎車上路，造成醉酒狀態危險駕駛。

社團法人台灣酒與社會責任促進會理事長王德勤表示：「預防隔夜醉所造成的酒駕人人有責，不因錯誤的主觀認知造成道路上的危機四伏，響應交通部政策，接下來『不酒駕 小心隔夜醉』宣導影片將納入道安講習課程教育影片之一，以及將於台灣大車隊車載媒體、數位網路宣傳，目標讓更多人看見隔夜醉的危險性，期望能改善逐年增加的日間酒駕案件，與交通部一同致力打造安全的交通環境。」

提醒您喝酒不開車

(中國時報)