HYUNDAI KONA安全五星級

2019年01月27日 04:11 中國時報 報導郭隆富

強勢突襲小型SUV跨界休旅車級距的HYUNDAI KONA，憑藉大膽外型與強烈個性化的車室內裝，接連奪下2018年紅點（reddot Design Award）、iF設計大獎、Good Design Award，且內裝被評鑑為2018年度十大最佳內裝設計，強悍的車體剛性與安全科技，讓KONA通過歐盟EuroNCAP嚴苛撞擊測試獲得五顆星滿分成績，更是同級中唯一勇奪2018美國IIHS TOP Safety Pick＋最高安全評價車款。

今年由全美54位專業汽車媒體針對創新、設計、安全、性能，以及北美市場所販售為篩選條件下，KONA純電車型不僅脫穎而出入圍年度休旅車決選名單，更以204票的高分擊敗AUDI、BMW、MERCEDES-BENZ、PORSCHE、JAGUAR等強勁對手，一舉奪得2019北美年度休旅車的肯定。

HYUNDAI汽車美國營運長Brian Smith表示，對於品牌旗下創新的HYUNDAI KONA與KONA純電車型獲得2019北美年度休旅車的大獎，我們深感無比的榮幸。為此級距豎立全新標準的KONA，不僅時尚且功能性強大的小型跨界運動休旅，結合吸引眾人目光的設計、先進且便利的科技連接、引領同級中最實用的主／被動行車安全配備，我們深信全球車主們將一致認同這來自頂尖汽車媒體所頒發給我們令人難忘的獎項。

跳脫家族風格化設計的HYUNDAI KONA，外觀透過侵略特質的外擴式輪拱結合Two-Tone黑色懸浮式車頂雙色概念，展現品牌前所未有的年輕奔放，以海灣為靈感設計的車室控台，搭配細節外框採熱血鮮紅色調映襯，凸顯KONA不安於室的強烈性格，8吋全彩多功能HUD抬頭顯示器與整合Apple Carply／Android Auto設計的浮式觸控螢幕，更讓KONA擁有前所未見的前衛科技感。

(中國時報)