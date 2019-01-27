Global Mall迎豬年 服飾最低5折起

2019年01月27日 04:11 中國時報 報導魏嘉虹

圖片提供環球購物中心

圖片提供環球購物中心

圖片提供環球購物中心

隨著春節即將來到，Global Mall環球購物中心推出「豬事吉祥」活動，自1月24日至2月20日不僅推出好禮回饋，包含刷中國信託聯名卡滿2500元送200元、新北中和及屏東店指定專門店滿5000元送300元、聯合最高12家銀行最高回饋6％，並推出多項電子支付回饋活動，包含百貨首家與Pi拍錢包合作，最高可享12％回饋、街口支付最高返現可達100％，另更增加了銀聯卡回饋活動，可使用銀聯卡閃付（感應）或是二維碼支付，最高可立減150元。

此外，更推出多項超值優惠服飾商品，最低5折起，提供消費者添新衣新物過好年，同時考慮到連假長達9天，規畫了多項活動，包含拍賣會，推出萬元以上家電、手表或是近期引發搶購熱潮的亞洲限定版─年夜飯樂高，都以競標價88元起標；還有上千個福袋，最高可抽萬元以上按摩椅。精彩活動陪伴度過農曆年節，預計年節期間整體業績成長10％。

(中國時報)