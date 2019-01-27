Global Mall迎豬年 服飾最低5折起
中國時報
報導魏嘉虹
圖片提供環球購物中心
圖片提供環球購物中心
圖片提供環球購物中心
隨著春節即將來到，Global Mall環球購物中心推出「豬事吉祥」活動，自1月24日至2月20日不僅推出好禮回饋，包含刷中國信託聯名卡滿2500元送200元、新北中和及屏東店指定專門店滿5000元送300元、聯合最高12家銀行最高回饋6％，並推出多項電子支付回饋活動，包含百貨首家與Pi拍錢包合作，最高可享12％回饋、街口支付最高返現可達100％，另更增加了銀聯卡回饋活動，可使用銀聯卡閃付（感應）或是二維碼支付，最高可立減150元。
此外，更推出多項超值優惠服飾商品，最低5折起，提供消費者添新衣新物過好年，同時考慮到連假長達9天，規畫了多項活動，包含拍賣會，推出萬元以上家電、手表或是近期引發搶購熱潮的亞洲限定版─年夜飯樂高，都以競標價88元起標；還有上千個福袋，最高可抽萬元以上按摩椅。精彩活動陪伴度過農曆年節，預計年節期間整體業績成長10％。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。