達文西機械手臂 攝護腺癌治療福音

2019年01月27日 04:11 中國時報 報導林周義

新光醫院外科部黃一勝部長。

林宜佳主任演說精彩聽眾反應熱烈。

傳統腹腔鏡微創手術仰賴人工操作，過程直來直往，靈活度較低，在進行高難度手術時，風險較高。達文西機械手臂問世後，打破了原有限制，讓腫瘤大、位置深的手術得以精準進行，由於其傷口較小，恢復時間也較快，以攝護腺癌為例，患者多在術後1至2周就能下床，重返工作崗位。

中時健康講堂特別邀請泌尿科手術權威，童綜合醫院副院長歐宴泉分享達文西機械手臂在臨床上的運用，民眾反應熱烈。

歐宴泉表示，達文西機器手臂早在1999年就通過美國FDA認證，台灣最早於2004年引進。在2005年他開始使用該技術執行他的第1例達文西手術時，從手術開始到完成，總共耗時10小時，經過13年的經驗累積，目前最快的術式可以在40分鐘完成，至今已突破2000例泌尿科達文西機器手術，成為台灣達文西泌尿手術的重要里程碑。

術後復原時間縮短

歐宴泉說，達文西機器手術是跨世代的革命，從2D到3D、人力操作到機器操作，甚至具可旋轉的手腕功能，最大好處是讓困難度高的手術，如體積大、位置長得深的腫瘤，得以順利精準進行。而在術後復原上，傳統手術的患者可能需躺上1至2周，若使用達文西機器手術，狀況好時可以1、2天就能出院。

在歐宴泉執行達文西手術累計的2000例泌尿科患者中，以攝護腺增生及攝護腺癌患者居多，以達文西進行手術，能提供攝護腺癌的最佳治療，術後復發機率、禁尿功能恢復率均達世界級水準9成以上、性功能恢復率則達世界級水準8成以上。

民眾多數仍需自費

歐宴泉曾收治一名男性患者，因罹患攝護腺癌，50歲時開始進行切片，曾因反覆切片而感染，併發敗血症入住加護病房，因不敵過程的辛苦，主動要求切除攝護腺，經以達文西機械手臂輔助，手術成功保留性功能、膀胱功能，病患與太太都相當高興。目前達文西手術健保僅給付惡性攝護腺根除手術，民眾多數仍需要自費。

(中國時報)