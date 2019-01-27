傷口小術後不會尿失禁

2019年01月27日 04:11 中國時報 魏怡嘉 報導

66歲的顏先生因為攝護腺特異抗原指數（PSA）異常上升，經切片發現罹患攝護腺癌，且已出現骨頭轉移，一開始接受荷爾蒙治療，後來在新光醫院外科部部長黃一勝的建議之下，以達文西手術輔助進行攝護腺全切除，術後PSA降到0.02ng/ml，且一直維持到現在，狀況都十分良好。

黃一勝指出，攝護腺癌病患在發現罹患攝護腺癌時，有30％已發生移轉，轉移性攝護腺癌以荷爾蒙療法為主，但在治療一年半至兩年後，就會產生抗性，病患存活期就會大幅縮短，只剩下約一年半的時間。

攝護腺就像腫瘤惡性細胞的製造工廠，黃一勝指出，國外研究指出，若將攝護腺切除可提高病人的存活率，尤其現在已可用到達文西機械手臂，其可以3D立體放大視野，且機械手腕十分靈活，傷口小，出血亦只有50～100cc，最重要的，由於在手術過程中不會影響括約肌，病患術後不會有尿失禁問題。

達文西手術不僅可用在攝護腺切除，也可用於腎臟癌的部分腫瘤切除，新光醫院泌尿科主任林宜佳表示，過去腎臟有腫瘤，多會將整顆腎切除，但之後發現，切除後病患罹患高血壓及糖尿病的比例有升高的情形，因而建議採腫瘤局部切除為宜。

林宜佳說，切除腫瘤就像挖冰淇淋，傳統手術與達文西機器手術的差異分別在於，一個是用筷子挖，一個是用可彎曲的容器挖。若使用可彎曲的容器，就可沿著腫瘤邊緣將其切除，腫瘤可以局部切除乾淨，是達文西的一大優勢。

(中國時報)