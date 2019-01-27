鄭正慶、余貴勇 書畫雙絕

2019年01月27日 04:11 中國時報 報導何志平

鄭正慶，〈香似女人清〉，2006年。（鄭正慶提供）

余貴勇楷書對聯。（余貴勇提供）

身分是軍人的專業書畫家，在創作上總有種不一樣氣韻。鄭正慶及余貴勇高階軍職退伍，內心充滿藝術的因子讓他們卸下戎裝後，反而在藝術的領域裡更悠遊、自在。

鄭正慶是政治作戰學校十五期藝術學系畢業，官拜陸軍上校並曾任政戰學校藝術學系主任，是少數軍職畫家獲獎無數並多次應邀出國展出的藝術家。雖為軍職，鄭正慶受的卻是正規的藝術教育，特別是專長於水墨畫與素描，人物更是一絕。以地點為馬祖南竿的〈和風圖〉而論，鄭正慶運用傳統筆法表現人物多元的神情與內涵，畫中老婦平實和藹，神態栩栩如生，讓觀畫者產生如沐春風之感，也凸顯其在平凡事物中見人性可貴處的創作風貌。

自國防大學應用藝術系主任退休後，鄭正慶返回竹山老家過著築蝸居歸隱、專心致力於創作的生活；鄉間的悠然調性讓他的田園作品愈加豐富、成熟，尤其在鄉間的阿嬤、老農及牧童等，往往神韻天成，頗有東方版的印象派風格。他不僅描繪自己親眼所見的自然風景和現實生活，也運用到光色變化的表現。

東方版的印象派風格

此外，仕女圖及類宗教襌意的作品也頗為精湛，鄭正慶筆下的女性，不論是村姑、少數民族或傳統女性，或柔美中見俏麗，或端莊中見貴氣，或嬌或俏，美不勝收。譬如〈香似玉人清〉中的美女，嬌俏豔麗，氣質出眾，搭配周邊初春情景，蝴蝶紛飛，洋溢出少女青春無悔的風華。而諸如觀音、達摩、彌勒的自然形態的畫風，也表彰出極富禪意的境界與特殊的意涵。

鄭正慶向來主張「為人生而藝術」的理念，而他的筆墨形式則表達出「工寫兼具」的藝術面貌，從傳統中國水墨線條的飛揚中，賦予現代水墨人物畫的精神與律動，讓看畫的人往往融入畫中情景而不自知。

書法家余貴勇少將，出身陸軍官校五十期畢業，平生除了軍旅生涯就是練習書法，行草隸真，無字不歡。他說，年幼愛習字，真正拜師是軍旅生涯時受藝於賴宗煙將軍，開拓他對書法的眼界。他認為書法不但可以陶冶情緒及品德，對他繁雜的軍務也有洗滌心靈之用。

用筆在心 心正則筆正

問余貴勇的書法用何講究？他說書法不只是講究字體美感而已，也要求字裡的文章能感動人，所以文學素養也是習字之人的重要功課，二者合一作品才會精彩；同時他也舉柳公權的經典名言：「用筆在心，心正則筆正。」所謂心正亦是做人處事的道理，只有心正才能立身於社會，於國家。

觀看余貴勇對聯「懷若竹虛臨曲水，氣如蘭靜在春風」，乃臨王羲之極為著名的對聯，雖其字體略調過，仍顯出拘而不拙、莊重篤實、剛毅而有威嚴的風格，筆走中鋒，頗有力透紙背之感。這或許和軍人特有的氣質有關，陽剛、威武，又略帶點殺伐之氣。

退伍多年，余貴勇仍維持五點起床後，直豎半小時，橫筆半小時的習慣。他說，基本功是放諸四海皆準的功夫。他謙虛表示，因他悟性差，故只好依靠勤才能補拙！近年來兩岸交流頻繁，余貴勇多次往返參加聯展，對一位退休將軍而言，書法將會是陪伴他並抒發己志最好的興趣。

藝術典藏圈

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(中國時報)