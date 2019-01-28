新聞透視》白色力量陳思宇票數未破萬！北市立委補選 柯文哲聲勢大挫

2019年01月28日 04:10 中國時報 崔慈悌

台中市立委補選由國民黨籍候選人沈智慧（中）當選。（中央社）

台北市第2選區立委補選得票數 資料來源：中選會

台中市第5選區立委補選得票數 資料來源：中選會

為2020試水溫？！ 1／27藍綠白皆稱「不能輸」

被視為2020年總統和立委選舉前哨戰的台北、台中立委補選結果昨天揭曉，台北市由民進黨籍何志偉當選、台中市由國民黨籍沈智慧獲勝，藍綠打成平手，民進黨從九合一大敗後暫時止血，最受矚目的是代表「白色力量」出戰的陳思宇，得票數未能突破1萬，大約僅有12％，柯家軍聲勢大挫！

面對藍綠夾殺 柯須調整戰略

從陳思宇得票數未能破萬觀察，柯粉雖擁戴柯文哲，讓他順利連任台北市長，但無法將支持力量移轉給陳思宇。柯文哲如果想挑戰2020總統大選，組政黨恐是下下策，必須調整選戰策略，首務應思考如何突破藍綠的夾殺！

依據中選會統計，台北市第2選舉區立委補選投票率為30.39％，台中市第5選舉區為25.34％，台中市補選投票率是歷年最低。而民進黨在九合一選舉慘敗，黨主席蔡英文和負責操盤的黨祕書長洪耀福雙雙請辭，這次卓榮泰接手黨主席、羅文嘉擔任祕書長，首度挑戰的選舉，被視為黨內重振雄風、2020年的前哨戰，民進黨有輸不得的壓力。

何志偉險勝 綠得票大不如前

此次補選的台北市第2選區涵蓋大同士林，是前民進黨立委姚文智的選區，也是民進黨傳統票倉。2016年的選舉，國民黨政黨合作，將該區禮讓給新黨提名的潘懷宗，姚文智以59.29％的高得票率拿下勝選，在大同區的得票率更高達61.24％。

因此何志偉雖勝選，得票率不到5成，只贏國民黨臨時徵召的陳炳甫7千票，過去被視為國民黨艱困選區的大同區，兩人甚至打成平手，顯示民進黨支持者確實在流失。

台中市第5選區則是國民黨盧秀燕留下的席次，此次順利由老將沈智慧接手，得票率近58％，比盧秀燕當時51.51％的得票率還高，可以說國民黨在台中大贏，台北小輸。

藍綠白合縱連橫 2020勝負關鍵

儘管藍綠此次立委補選一勝一負，在台中市和台北市都穩住各自的席次，民進黨也未繼續失血，不過從得票率來看，民進黨在台北和台中兩大都會區，支持度確實已無法和2016年相比。民進黨若無法突破這樣的困境，要拚2020年總統和立委勝選，難度相當高。

當然，這也與柯文哲的「白色力量」有關。陳思宇得票率雖不高，但參選過程緊咬何志偉，吸納不少綠營選票，難怪何志偉選後對陳炳甫表示感謝和尊敬，卻猛烈炮轟陳思宇。

綜觀綠藍白得票情形，白色力量的確足以成為破壞者，尤其在民進黨過去的票倉，支持者正逐步倒戈，無論是2020年的總統還是立委選舉，藍、綠、白之間的合縱連橫，將成為決定勝負的重要關鍵。

(中國時報)