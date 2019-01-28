疑因反自治區成立 發動連環炸彈襲擊！菲南教堂恐攻 至少20死百傷

2019年01月28日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

平靜祥和的周日彌撒變調成流血恐攻！菲律賓西南部蘇祿省霍洛島（Jolo）的一座天主教堂與停車場，昨天上午驚傳遭連環炸彈攻擊，造成至少20人死亡，其中包括5名軍人，另有111人受傷。總統杜特蒂譴責這起「恐怖攻擊和謀殺」，揚言「就算追到天涯海角，也要把卑鄙罪犯繩之以法。」儘管尚無人出面承認犯案，但當局直指，凶手就是菲南伊斯蘭反政府游擊隊「阿布薩耶夫」。

接連2起爆炸 屍體橫陳

當地時間上午8點45分（台北時間同），當時「聖母聖衣大教堂」的周日彌撒即將結束，第一枚炸彈在教堂內被引爆，信徒紛紛朝門口推擠狂奔，軍警也聞訊趕抵現場。就在短短1分鐘後，安置在教堂停車場摩托車內的第二枚爆裂裝置爆炸，釀成軍民慘重死傷，哭號聲四起，死者遺體四處橫陳，怵目驚心。

在社群網站瘋傳的第一手影像和軍方發布的畫面，通往教堂的主要道路在事發後已遭全副武裝的軍人封鎖，教堂入口被炸成一片焦黑，玻璃碎裂，大門全毀，教堂大廳一片狼藉，原本整齊排列的長椅因爆炸威力體無完膚，牆上擺飾紛紛掉落，罹難者遺體則被蓋上白布，暫時擺在廣場上。軍方另以直升機，把部分傷者送到鄰近的尚伯安加治療。

總統府馬拉坎南宮發表聲明，除慰問死傷者家屬，並嚴詞譴責恐攻，痛斥「這些國家的敵人，膽敢挑戰政府保護該地區民眾安全的能力，我國武裝部隊（AFP）會迎接挑戰，擊潰這群邪惡的罪犯」、「法律不會放過他們」。

緝凶 直指伊斯蘭游擊隊

總統府發言人帕內羅表示，當局正在調查恐攻的幕後主使者。儘管尚無任何團體跳出來承認對襲擊負責，但當地隸屬的民答那峨穆斯林自治區（ARMM）的軍方發言人表示，提起蘇祿省的恐怖主義，主要嫌疑者永遠都是阿布薩耶夫，不過他們不會排除任何可能性。

這起恐攻的時間點，恰巧發生在菲南21日公投、通過改成立「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」（BARMM），取代ARMM的幾天後，但蘇祿省和霍洛都投反對票。原本當局希冀，公投能為數十年來，政府軍與伊斯蘭分離主義團體間的武裝衝突，找到政治解藥。專家認為，教堂恐攻顯然衝著菲南和平進程而來。

和伊斯蘭國掛勾的阿布薩耶夫惡名昭彰，大本營就在霍洛，該團體成立於1990年代，曾策動多起恐攻，2004年在馬尼拉灣攻擊郵輪釀成116死，更是菲國史上死傷最慘重的恐攻。阿布薩耶夫除與政府軍屢爆衝突，更犯下多起綁架外國遊客勒贖案。

(中國時報)