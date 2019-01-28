因「少康專案」入獄近20年！被陸關押最久 情報員楊銘中 終於回家了

2019年01月28日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

我被關最久的情報員楊銘中，得知2015年換俘沒有他，寫了一封7頁長信給前軍情局處長陳虎門，難掩失落之情，卻又給自己打氣，讀之令人鼻酸。（呂昭隆翻攝）

據情治單位透露，我方被大陸拘押最久的情報員楊銘中，上周刑滿自大陸北京相關監獄獲釋，隨即由家人陪同，於元月23日自北京搭機順利返台，軍情局亦派接應小組在桃園國際機場迎接。楊銘中因代號「少康專案」失事，遭關押19年餘，是我被關最久的情報員，遺憾的是，楊母陳宜善女士已過世，等不到兒子回家團圓。

123自由日 獲自由有意義

楊銘中於2000年被判死刑，後改緩死2年，再改無期徒刑，又改為20年，加上獲減刑數月，於今年元月刑滿。相關消息人士說，楊銘中獲釋後，隨即由其大姐等家人接應搭機返台，當天恰好是「123自由日」，對重獲自由的楊銘中頗具意義。依慣例，楊銘中返台後，要向軍情局做「任務歸詢」報告。

「少康專案」堪稱兩岸有史以來最重要諜報戰，大陸解放軍少將劉連昆被我軍情局吸收，在1996年台海危機期間，提供許多高價值情報，後遭中共破獲處死，楊銘中是劉連昆的交通。情治相關官員說，這麼大的案子，我方雖有努力，希望能夠換俘，但大陸不換，所以楊銘中才會坐牢到刑滿，與同案姚嘉珍女士成為我被關押最久的情報員。

台海危機時 任策反間諜交通

楊銘中原本是前警備總部派駐中正機場的軍官，因犯錯而判刑入景美軍事監獄。獄中認識江南案服刑的前軍情局長汪希苓與副處長陳虎門，出獄後被介紹到軍情局6處當約聘人員，因表現優異，軍情局於是把劉連昆這位最重要的策反間諜的「交通」（聯絡人）要任，交給楊銘中。

1996年台海危機，劉連昆提供不少有價值情報給台灣，1999年，劉連昆遭大陸逮捕並判處死刑；擔任交通的楊銘中，隨後在上海失事。

為自己打氣 世上沒有後悔藥

楊銘中失事被俘時，才剛新婚。楊銘中在獄中的家書曾指出，海峽兩岸是全球情報工作最危險之處，並期待能減刑提早出獄，但2015年底「馬習會」前，兩岸曾進行換俘，只有朱恭訓與徐章國獲釋返台，楊銘中知道後，曾寫信給陳虎門，字裡行間難掩失落之情，但也以「世上也沒有後悔的藥」為自己打氣，讀之令人鼻酸。

楊銘中是「少康專案」最後一位獲釋的情報員，另一位派去與劉連昆聯絡的姚嘉珍，失事被捕後，與楊一樣，先判死刑，後再減刑為20年，並於去年中刑滿獲釋。

(中國時報)