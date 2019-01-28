陳虎門引進軍情局 楊銘中新婚就失事

2019年01月28日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

忠義會會長陳虎門多年來一直關心兩岸換俘情事，由於楊銘中是陳虎門引介進軍情局，他曾多次公開呼籲大陸提早釋放楊銘中。楊銘中新婚即失事，陳虎門一直與其家人保持聯絡，覺得對楊銘中有一份責任。

前中共解放軍將領劉連昆被我吸收，楊銘中是第二任的「交通」。陳虎門一直認為中共對楊銘中太嚴厲，楊只是約聘人員，未受過情報訓練，大陸實在沒有必要把他關這麼久。

事實上，陳虎門也一直與楊銘中家人保持聯絡，多年前，本報記者前往新竹採訪楊銘中母親，也是陳虎門居間連繫協助；此外，本報記者第一次見到楊銘中的妻子，也是在陳虎門經營的天廚餐廳，楊妻當時正準備搭機前往北京探監，楊妻對媒體應否報導楊銘中，心情複雜，也擔心楊銘中反而因報導而在獄中吃更多苦。

另前軍情局副局長翁衍慶則主張，劉連昆是中共少將，職務很高，知道中共戰備狀況，對我貢獻非常大，政府應追贈中將給他，以示表揚，彰顯其事功。

翁衍慶說，劉連昆案的關鍵人物是解放軍大校邵正忠，最有功勞的，是介紹邵正忠的張志鵬。邵正忠表達有意投誠到台灣，要偷渡過來，但我方認為邵留在大陸，反而更好，說服的工作並不容易，邵最後答應留在大陸，我方則承諾會安排他到其他國家。邵在大陸期間，吸收介紹了劉連昆給我們，最後兩人都犧牲了，政府對劉連昆與邵正忠應該分別追贈中將、少將。

(中國時報)