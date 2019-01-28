營救不力關到老 政府欠一個公道

2019年01月28日 04:10 中國時報 呂昭隆

楊銘中是被大陸監禁的我方情報員中，判刑最重、關押最久的一位，關了19年多才放；全世界的間諜案，只有抓到自己人，抓到叛徒才會關這麼久，抓到敵對方的間諜，很少一關就關到老。楊銘中及少康案另位刑滿獲釋情報員姚嘉珍，為國家吃了這麼大的苦，政府不能虧待他們，應在情理法之內，盡最大能力照顧這些把人身自由奉獻給國家的人。

2011年7月，本報記者曾到新竹訪問楊母陳宜善女士，她是一位剛毅的母親，憂心此生無法再見愛子最後一面，她曾寫陳情信給大陸領導人，希望早放楊銘中出獄，但又不知信該寄到那裡。當時，陳宜善已高齡82歲，翻著楊銘中舊照，思念溢於言表，相當令人動容。陳宜善生前曾赴北京探望兒子2次。

楊銘中失事被俘時，剛結婚，本報記者也曾在前軍情局處長陳虎門的安排下，見過正要前往大陸探監的楊銘中妻子。

陳宜善說，楊銘中失事後，「大家都選擇遺忘」，受訪前，軍情局只去慰問過她一次，還是因為她寫信給前海基會董事長江丙坤陳情。陳宜善感慨，「對失事情報員，政府實在做的太少了。」經本報報導後，軍情局於楊母生前，已定期探視關懷。

1996年台海危機，大陸對台周邊海域試射飛彈，人心惶惶，資金外移，楊銘中在這關鍵時刻，扮演他該扮演的角色，卻不幸失事入獄。照顧楊銘中以及其他失事情報員，是政府該做的事。然而，兩岸情報員換俘議題遲未搬上抬面，僅有前軍情局上校朱恭訓與徐昌國是政府出面與對岸交換回來。像楊銘中一關就是19年多，而且是刑滿出獄，代表政府營救不力，是政府欠所有被俘情報員與家屬一個公道。如今楊銘中出獄，政府應善待照顧，彌補以往未能全力營救之失。

(中國時報)