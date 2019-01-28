營救不力關到老 政府欠一個公道
楊銘中是被大陸監禁的我方情報員中，判刑最重、關押最久的一位，關了19年多才放；全世界的間諜案，只有抓到自己人，抓到叛徒才會關這麼久，抓到敵對方的間諜，很少一關就關到老。楊銘中及少康案另位刑滿獲釋情報員姚嘉珍，為國家吃了這麼大的苦，政府不能虧待他們，應在情理法之內，盡最大能力照顧這些把人身自由奉獻給國家的人。
2011年7月，本報記者曾到新竹訪問楊母陳宜善女士，她是一位剛毅的母親，憂心此生無法再見愛子最後一面，她曾寫陳情信給大陸領導人，希望早放楊銘中出獄，但又不知信該寄到那裡。當時，陳宜善已高齡82歲，翻著楊銘中舊照，思念溢於言表，相當令人動容。陳宜善生前曾赴北京探望兒子2次。
楊銘中失事被俘時，剛結婚，本報記者也曾在前軍情局處長陳虎門的安排下，見過正要前往大陸探監的楊銘中妻子。
陳宜善說，楊銘中失事後，「大家都選擇遺忘」，受訪前，軍情局只去慰問過她一次，還是因為她寫信給前海基會董事長江丙坤陳情。陳宜善感慨，「對失事情報員，政府實在做的太少了。」經本報報導後，軍情局於楊母生前，已定期探視關懷。
1996年台海危機，大陸對台周邊海域試射飛彈，人心惶惶，資金外移，楊銘中在這關鍵時刻，扮演他該扮演的角色，卻不幸失事入獄。照顧楊銘中以及其他失事情報員，是政府該做的事。然而，兩岸情報員換俘議題遲未搬上抬面，僅有前軍情局上校朱恭訓與徐昌國是政府出面與對岸交換回來。像楊銘中一關就是19年多，而且是刑滿出獄，代表政府營救不力，是政府欠所有被俘情報員與家屬一個公道。如今楊銘中出獄，政府應善待照顧，彌補以往未能全力營救之失。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。