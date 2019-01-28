燕向中央喊話 興建費補助一半

2019年01月28日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市太平區育腎二段二期社會住宅新建工程27日盛大舉辦動土儀式，台中市長盧秀燕擔任主典者，她當場向內政部常務次長林慈鈴要求中央補助興建費一半，她強調，社會住宅是蔡英文總統的政見，中央多補助一些，就能讓地方蓋得更多、更快、更好。

太平育腎段社會住宅位於被稱為是太平的七期新光重畫區，鄰74號快速道，臨近有新平國中、新平國小、立文公園生活機能完整；其一期工程有300戶預計2020年2月完工，二期工程規畫420戶，計畫在2022年完工，總建設經費13億8000多萬元。

在動土典禮上，盧秀燕除感謝中央協助給予規畫費、利息補貼等外，站在地方立場，總是希望多一點，所以她大膽提出希望中央給各縣市多一點的經費，就能多蓋更多的社會住宅。

盧秀燕強調，太平育賢段二期的社會住宅建築費要13億8000萬元，對台中市是很沉重的財務負擔，但又非蓋不可，如果要蓋快、蓋得好的話，她希望中央多多給予經費補助，讓地方能蓋得又快、又多、又好。

林慈鈴則回應，內政部近期已經把公營事業、國產署、國防部等可蓋社會住宅的土地進行總盤點，盼能經這些資源資訊送給地方政府評估，以協助地方規畫社會住宅；另也透過低利貸款補助協助地方財源，也會對營運期間非自償性不夠的經費協助補助。

至於其他補助，林慈鈴表示，將帶回內政部，再進行通盤討論，希望能透過各種措施讓地方更積極興建社會住宅。

(中國時報)