燕向中央喊話 興建費補助一半
台中市太平區育腎二段二期社會住宅新建工程27日盛大舉辦動土儀式，台中市長盧秀燕擔任主典者，她當場向內政部常務次長林慈鈴要求中央補助興建費一半，她強調，社會住宅是蔡英文總統的政見，中央多補助一些，就能讓地方蓋得更多、更快、更好。
太平育腎段社會住宅位於被稱為是太平的七期新光重畫區，鄰74號快速道，臨近有新平國中、新平國小、立文公園生活機能完整；其一期工程有300戶預計2020年2月完工，二期工程規畫420戶，計畫在2022年完工，總建設經費13億8000多萬元。
在動土典禮上，盧秀燕除感謝中央協助給予規畫費、利息補貼等外，站在地方立場，總是希望多一點，所以她大膽提出希望中央給各縣市多一點的經費，就能多蓋更多的社會住宅。
盧秀燕強調，太平育賢段二期的社會住宅建築費要13億8000萬元，對台中市是很沉重的財務負擔，但又非蓋不可，如果要蓋快、蓋得好的話，她希望中央多多給予經費補助，讓地方能蓋得又快、又多、又好。
林慈鈴則回應，內政部近期已經把公營事業、國產署、國防部等可蓋社會住宅的土地進行總盤點，盼能經這些資源資訊送給地方政府評估，以協助地方規畫社會住宅；另也透過低利貸款補助協助地方財源，也會對營運期間非自償性不夠的經費協助補助。
至於其他補助，林慈鈴表示，將帶回內政部，再進行通盤討論，希望能透過各種措施讓地方更積極興建社會住宅。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。