陳思宇慘敗 柯組黨陷兩難

2019年01月28日 04:10 中國時報 林縉明 、 張立勳

新聞透視台北市立委補選「柯家軍」陳思宇大敗，繼去年九合一選舉，再度證明柯粉並未愛屋及烏，白色力量光環僅籠罩柯文哲一人。連任慘勝，讓柯深刻了解政黨的重要性，透露組黨想法，但子弟兵此役慘輸，組不組黨，柯恐陷兩難。

失了先機 動員不如藍綠

柯文哲去年競選連任，面對藍綠夾殺驚險勝出，即被多次詢問是否參選2020總統，柯不願鬆口，但曾透露組黨想法，外界解讀，組黨就是柯準備參選總統的第一步。

北市立委補選，柯派陳思宇出征，測試支持度意味濃厚，雖然外界認為選舉結果將影響柯是否投入總統選舉，若子弟兵勝出，幾乎能篤定柯會選總統，反之柯會知難而退，打消選總統念頭。

但既是測水溫，依柯文哲的性格，先前已透露組黨盤算，即意味著不論陳是輸是贏，應不會影響他參不參與2020。

立委補選前或許柯文哲不覺得組黨的迫切性，但這次慘敗，連陳思宇都感嘆，組織動員不如藍綠。

須靠陸軍空軍 雙管齊下

再從柯在去年九合一大選輔選成績來看，柯強力輔選的新竹縣長參選人徐欣瑩，在藍綠夾殺下，沒有生存空間，如今陳思宇慘敗，更顯而易見，只靠空戰無法力克藍綠勢力。選總統須全台跑透透，若無法在各地有能互相拉抬的人選，就會失了先機。

另外，許多候選人緊貼柯P，甚至打著柯家軍旗號沾光，但支持柯文哲不代表認同柯家軍，力道遠不如政黨組織強，柯組黨一來可以訂定黨的黨綱跟路線，排除選前柯粉、選後柯黑情況，還能凝聚支持者力量，對於柯往後的政治路會更暢通無阻。

選舉必須要靠「陸軍」、「空軍」雙管齊下，並視各式不同選舉調整戰略，柯文哲過去空軍很強，隨著高雄市長韓國瑜崛起，他的網路聲量大不如前，陸軍則要靠組織動員，柯無黨派奧援，雖有義勇軍相挺，但力量不足與政黨系統性組織戰相提並論，要讓白色力量持續發光，柯組黨看似勢在必行，但是這次子弟兵大敗，柯文哲的組黨路恐陷進退維谷。

(中國時報)