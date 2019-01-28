周錫瑋促柯 別再想選總統

2019年01月28日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市立委補選結果出爐，代表柯家軍的陳思宇慘敗，前台北縣長周錫瑋27日分析，這場選戰顯示，市民開始質疑市長柯文哲在去年九合一選舉的正當性，更看清柯的真面目，這4年來，市民根本感受不到柯文哲為北市做了什麼事，原來都被所謂的「白色力量」給騙了。

代表柯家軍出征的北市觀傳局前局長陳思宇得票不到1萬票慘輸，周錫瑋表示，這已證明市民否定柯文哲，甚至質疑去年市長選舉正當性，由於邊投票、邊開票，才讓柯以3000多票險勝。

周錫瑋說，市民漸漸了解到柯文哲的真面目，柯從競選市長以來，用網軍、新媒體贏得民眾注意，連任後甚至不斷靠著政治語言奪取大家目光，但市民感受到的是台北經濟變差出現「關店潮」，企業也不敢和北市府合作BOT案，正快速落後拚經濟的新北市、台中和高雄。

他指出，市民已看穿柯文哲只關心政治，沒有注意經濟發展，檢視台北市的社福、交通、教育，柯文哲恐怕無法告訴市民4年來做了什麼、有沒有哪一件事做好，呼籲柯文哲不用再想組黨、選總統了。

(中國時報)