何志偉痛罵陳建銘父女手段卑劣

2019年01月28日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

延續去年台北市長選舉交鋒，藍、綠、白三陣營在立委補選激戰2個月後，民進黨籍何志偉昨天勝出，擊敗藍營陳炳甫及「白色力量第一代」的陳思宇。何思偉昨晚直指台北市長柯文哲對惡質選舉文化「煽風點火」，要柯立刻開始好好反省。

去年選舉時，柯文哲在藍綠夾殺下獲勝，但是柯家軍陳思宇竟沒衝破1萬票，外界視為白色力量首次慘遭滑鐵盧。

何志偉昨在開票時一路領先，至下午5點，已領先陳炳甫5000多票，在晚上6點發表勝選感言，並與民進黨主席卓榮泰一同鞠躬致謝。

卓榮泰說，「我當然很想多搶一席」，他感謝何志偉替台灣民主保住這一席，但很可惜台中市的立委補選未能突破，要求何志偉擔任立委後，不僅要替他自己當立委，更要扮演好姚文智及王義川的角色；黨部將檢討資源是否到位，並對3月16日補選重新整隊。

何志偉批評陳建銘、陳思宇父女不斷用卑劣手段造謠生事，不僅抹黑他更攻擊支持者，包含政二代、看板、看腹肌的話題，再到選舉經費、雙重國籍、賄選，一大堆無中生有的事情，怒轟這是他從政8年來看過「最黑、最骯髒的選舉模式」。

何志偉更把矛頭對準柯文哲，直指柯不僅沒有遏止陳思宇的惡質選舉手段，甚至煽風點火，「實在要問一下柯市長，這就是所謂的白色力量嗎？難道是柯文哲嚴重變質了嗎？」抑或柯根本不是白色力量。

何志偉呼籲，柯文哲要開始好好反省，「當時台北市民支持的柯文哲是誰，你還記得嗎？」何說，如果柯還記得，那他還有機會，如果柯忘記了，「你未來就沒有機會了！」

媒體會後詢問，是否民進黨跟柯文哲沒有合作空間？卓榮泰說，在三腳督情形下，真的是兩強一弱。他期許白色力量是個正向發展，而不是為了選舉而用一些不實指控，讓選舉過程產生不必要火花。

(中國時報)