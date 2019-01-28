明年是否再戰 陳炳甫再評估

2019年01月28日 04:10 中國時報 林縉明 、 李依璇 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

台北市第二選區(士林、大同)立委補選27日結果揭曉，代表「柯家軍」的陳思宇及國民黨的陳炳甫宣布敗選。陳炳甫表示，雖未如願翻轉綠營鐵票區，但大同區與綠營幾乎打成平手，可見民進黨已失去民心；陳思宇則強調，「敗選是不夠努力」，未來不會離開政壇，會繼續追隨市長柯文哲腳步。

該選區被視為綠營鐵票區，國民黨在選前41天徵召甫高票連任中山、大同區議員的陳炳甫；柯家軍則派出觀傳局前局長陳思宇參選，即便綠營去年選舉慘敗聲勢低迷，但藍、白仍難突破深綠選區。

昨日傍晚票後，陳炳甫在下午5時45分出面坦言敗選，恭喜對手何志偉當選，也不忘提醒何不要當橡皮圖章，他說，雖未能翻轉士林、大同區，但大同過去是深綠地區，這次幾乎打成平手，看的出來民進黨政府失去民心，希望蔡政府藉此痛定思痛，為人民做更多事情。

至於是否投入明年立委選舉，陳炳甫強調，本來認為有信心會當選，若當選責無旁貸會承擔責任，但結果不如預期，明年選舉會再跟中央黨部討論，或許有更強、更適合人選也不一定。

陳炳甫話鋒一轉，暗批對手陣營在選舉期間不斷抹黑、造謠，間接誤導選民，選前雖經高雄市長韓國瑜提醒，面對不時抹黑攻擊要出面澄清，但傷害已經造成。

國民黨發言人洪孟楷表示，陳炳甫參選台北市立委補選是臨危受命，以些微差距落敗是非戰之罪，肯定為黨一戰的決心。

陳思宇一路落後，下午5時30分即於競選辦公室宣布落選感言，她先是恭喜當選人，面色凝重說，這次雖然是接受柯文哲徵召參選，「但會秉持阿北（柯文哲）所說，面對挫折不要放棄」，她是一個政治工作者，不管到哪都不會抹滅她對政治的熱情。

(中國時報)