擊敗王義川 沈智慧重返立院
台中市第5選區（北、北屯區）立委補選，被視為龍燕之爭延長賽，開票結果藍營沈智慧以4萬9230票，擊敗綠營王義川的3萬2903票，睽違11年重返立法院的沈智慧說她「成功接棒盧秀燕」，盧秀燕再下一城。
昨開票，沈智慧維持領先態勢，最後獲4萬9230票、得票率57.78％，贏過民進黨王義川的3萬2903票、得票率38.62％，差距1萬6327票；無黨籍邱于珊得票數2910票、得票率3.42％及聯合黨林忠勝157票、得票率0.18％。台中市這次立委補選投票率創新低，總投票率僅25.34％。
沈智慧指出，不管選戰過程帶來抹紅、抹黑，她都打不還手、罵不還口，堅持「乾淨選舉」；她感謝盧秀燕一路相挺，這席代表台中市到中央爭取地方建設預算，她也擔當「中央助攻手」。
沈智慧表示，九合一大選後，人民用選票告訴蔡英文政府，沒遵照民主機制落實公投、毀壞民主，未來她進入立法院，將修訂《公投法》及處罰條款；透過網路工具收集民意、為人民發聲，讓民進黨政府聽見人民的聲音。
61歲的沈智慧，1989年首次投入台中市第5選區立委選舉，連任6屆，2005年獲親民黨提名參選台中市長，敗給爭取連任的胡志強；2008年以無黨籍爭取立委連任，輸給同選區的盧秀燕；2016年再以藍營身分，轉戰中西東南區立委選舉失利。
「謝謝台中、台中是我的家」民進黨候選人王義川，為前市長林佳龍子弟兵，昨宣布敗選，他給對手祝福，說「謝謝台中，謝謝這個栽培我、給我機會的城市」，不管未來擔任什麼角色、什麼位置，他都相信台灣的民主。
(中國時報)
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